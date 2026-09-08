Bars and Bounce Clinic
Bars and Bounce Clinic
Flippin' FUN practice for backyard safety!
Build whole-body strength swinging on bars and bouncing on trampolines. So much fun you don’t even notice it’s a workout. Plus you learn trampoline & skill safety for home practice.
Ages 5 to 17 years, all levels welcome.
Performance Athletics Gymnastics
$25/ 1st child, +$10/ additonal sibling
01:00 PM - 03:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
Event Supported By
Performance Athletics Gymnastics
805 547-1496
Office@PerformanceAthleticsGymnastics
Performance Athletics Gymnastics
4484 Broad StreetSan Luis Obispo, California 93401
805 547-1496
Office@PerformanceAthleticsSLO.com