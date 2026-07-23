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Discovery Sunday: Ocean Chemistry

Discovery Sunday: Ocean Chemistry

Join sanctuary staff and volunteers for August's Discovery Program on Sunday, August 9th. Learn about ocean chemistry by participating in an acid-base experiment and create your very own pH art piece.

Monterey Bay National Marine Sanctuary's Coastal Discovery Center
Free
01:30 PM - 03:30 PM on Sun, 9 Aug 2026
Monterey Bay National Marine Sanctuary's Coastal Discovery Center
CA-1 at SLO San Simeon Road
San Simeon, California 93452
805-801-0773
mbnms.discoverycenter@noaa.gov
https://montereybay.noaa.gov/vc/cdc/