Discovery Sunday: Ocean Chemistry
Discovery Sunday: Ocean Chemistry
Join sanctuary staff and volunteers for August's Discovery Program on Sunday, August 9th. Learn about ocean chemistry by participating in an acid-base experiment and create your very own pH art piece.
Monterey Bay National Marine Sanctuary's Coastal Discovery Center
Free
01:30 PM - 03:30 PM on Sun, 9 Aug 2026
Monterey Bay National Marine Sanctuary's Coastal Discovery Center
CA-1 at SLO San Simeon RoadSan Simeon, California 93452
805-801-0773
mbnms.discoverycenter@noaa.gov