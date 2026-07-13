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End-of-Summer Family Day

End-of-Summer Family Day

This annual event invites visitors to participate in a variety of art and nature-inspired activities.

Show your wild side with a face paint design, create your own upcycled art piece, shake paws with dogs and kittens from Santa Ynez Valley Humane Society, wonder at a live bee hive with Santa Barbara Hives, and enjoy a nature-inspired assortment of local organization booths.

For more information, contact info@calnatureartmuseum.org.

California Nature Art Museum
Free
10:00 AM - 02:00 PM on Sun, 9 Aug 2026

Event Supported By

California Nature Art Museum
805 688-1082
rachel@wildlingmuseum.org
California Nature Art Museum
1511-B Mission Drive
Solvang, California 93463
805 688-1082
https://wildlingmuseum.org/