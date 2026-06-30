Festival Mozaic Young Artists Series
Festival Mozaic Young Artists Series
Five County of San Luis Obispo Public Libraries locations will offer free string quartet performances featuring students from top U.S. music schools.
Thursday, July 16
10 am: Atascadero Library
2 pm: Shandon Library
Friday, July 17
10 am: Nipomo Library
2 pm: Los Osos Library
Saturday, July 18
10 am: San Luis Obispo Library
The free library events are sponsored by the San Luis Obispo County Library Foundation.
Various SLO County Libraries
Free
10:00 AM - 03:00 PM on Thu, 16 Jul 2026
Event Supported By
SLO County Libraries
(805) 781-5775
Various SLO County Libraries