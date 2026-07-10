Get Into Your Sanctuary
Get Into Your Sanctuary
Come celebrate 20 years of the Coastal Discovery Center, a collaboration between NOAA's Monterey Bay National Marine Sanctuary and California State Parks.
Join sanctuary staff, local agencies and community partners for "Get Into Your Sanctuary" day and enjoy a variety of family-friendly activities including recreational fishing on San Simeon Pier with Cambria Fishing Club, experience a virtual 360-degree dive of Monterey Bay, create ocean-themed arts and crafts and explore exhibitor booths to learn more about conservation efforts and opportunities to make a difference.
Monterey Bay National Marine Sanctuary's Coastal Discovery Center
Free
11:00 AM - 03:00 PM on Sat, 18 Jul 2026
Event Supported By
Monterey Bay National Marine Sanctuary
805-801-0773
mbnms.discoverycenter@noaa.gov
Monterey Bay National Marine Sanctuary's Coastal Discovery Center
CA-1 at SLO San Simeon RoadSan Simeon, California 93452
805-801-0773
mbnms.discoverycenter@noaa.gov