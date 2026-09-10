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Tent City Limits

Tent City Limits

Join us for our live summer concert series at the Atascadero Printery outdoor stage for Tent City Limits. Enjoy live music, and our Brick by Brick wine festival.
Wine, beer, food trucks and family-friendly fun will be provided. Bring a chair.
All proceeds benefit the restoration of the Atascadero Printery.

Atascadero Printery
$35.00 - $500.00
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 18 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Atascadero Printery Foundation
http://atascaderoprintery.org

Artist Group Info

mirandafilm@gmail.com
Atascadero Printery
6351 Olmeda Avenue
Atascadero, California 93422
805 466-1961
PrinteryFoundation@gmail.com
https://atascaderoprintery.org