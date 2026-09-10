Tent City Limits
Tent City Limits
Join us for our live summer concert series at the Atascadero Printery outdoor stage for Tent City Limits. Enjoy live music, and our Brick by Brick wine festival.
Wine, beer, food trucks and family-friendly fun will be provided. Bring a chair.
All proceeds benefit the restoration of the Atascadero Printery.
Atascadero Printery
$35.00 - $500.00
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 18 Sep 2026
Event Supported By
Atascadero Printery Foundation
Artist Group Info
mirandafilm@gmail.com
Atascadero Printery
6351 Olmeda AvenueAtascadero, California 93422
805 466-1961
PrinteryFoundation@gmail.com