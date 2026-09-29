Tent City Limits
Tent City Limits
Join us for our live summer concert series at the Atascadero Printery outdoor stage for Tent City Limits with special musical guests: J.B. Barton and Hattie Craven. Enjoy the live music, food and drinks.
All proceeds benefit the restoration of the Atascadero Printery. Gates open at 6 pm.
Atascadero Printery
$35.00 - $500.00
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 9 Oct 2026
Event Supported By
Atascadero Printery Foundation
Artist Group Info
PrinteryFoundation@gmail.com
Atascadero Printery
6351 Olmeda AvenueAtascadero, California 93422
805 466-1961
PrinteryFoundation@gmail.com