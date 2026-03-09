Jazz Jubilee Central Coast 2026
Jazz Jubilee Central Coast 2026
Blue Street Jazz Band (featuring special guest piano wizard Carl Sonny Leyland and vocalist Dr. Sherri Colby-Bottel):
High Sierra Reunion Jazz Band (led by legendary clarinetist Pieter Meijers): relive the magic of one of California's most beloved 42-year jazz ensembles.
Pismo Beach Veteran's Hall
$40 Non-Members / $30 Regular Members / $20 Silver Members
11:00 AM - 04:00 PM on Sun, 25 Oct 2026
Event Supported By
Basin Street Regulars
805 907-2097
rhondacardinal51@gmail.com
Pismo Beach Veteran's Hall
780 Bello StreetPismo Beach, California