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Jazz Jubilee Central Coast 2026

Jazz Jubilee Central Coast 2026

Blue Street Jazz Band (featuring special guest piano wizard Carl Sonny Leyland and vocalist Dr. Sherri Colby-Bottel):

High Sierra Reunion Jazz Band (led by legendary clarinetist Pieter Meijers): relive the magic of one of California's most beloved 42-year jazz ensembles.

Pismo Beach Veteran's Hall
$40 Non-Members / $30 Regular Members / $20 Silver Members
11:00 AM - 04:00 PM on Sun, 25 Oct 2026
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Basin Street Regulars
805 907-2097
rhondacardinal51@gmail.com
http://www.pismojazz.com/aboutus.html
Pismo Beach Veteran's Hall
780 Bello Street
Pismo Beach, California