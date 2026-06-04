Sandbar Santa Barbara Grand Opening
Sandbar Santa Barbara Grand Opening
Sandbar Santa Barbara is officially reopening following a complete Riviera Maya-inspired transformation in the heart of downtown Santa Barbara.
Join us for the grand re-opening celebration featuring coastal Mexican cuisine, handcrafted cocktails, tropical-inspired interiors, DJs, nightlife, and a completely reimagined late-night experience just steps from the beach.
Sandbar Santa Barbara
04:00 PM - 02:00 AM on Thu, 18 Jun 2026
Sandbar Santa Barbara
514 State StreetSanta Barbara, California 93101