Wild at Heart
Wild at Heart
Join us for Wild at Heart, Pacific Wildlife Care’s annual fundraising celebration! Enjoy an afternoon of local wine, delicious appetizers, exciting auctions, inspiring stories, and special appearances by our Animal Ambassadors, all in support of our wildlife rehabilitation and education programs that serve San Luis Obispo County every day.
Octagon Barn
125
02:30 PM - 05:30 PM on Sat, 26 Sep 2026
Event Supported By
Pacific Wildlife Care
805-543-9453
info@pacificwildlifecare.org
Octagon Barn
4400 Octagon WaySan Luis Obispo, California 93401