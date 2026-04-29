World Donkey Day Open House
World Donkey Day Open House
Celebrate World Donkey Day at Rancho Burro. This global holiday honors the intelligence and resilience of donkeys, and our Open House offers a rare, behind-the-scenes look at how we provide a lifetime haven for these soulful animals.
Admission is free, but you must pre-register for a specific 30-minute guided tour to ensure a stress-free environment for our rescues. To keep everyone safe, all guests must be at least 8 years old and wearing closed-toed shoes.
Come discover why these animals are so extraordinary and witness firsthand the second chance at life your support makes possible!
Rancho Burro Donkey Sanctuary
Free
11:00 AM - 03:00 PM on Fri, 8 May 2026
Rancho Burro Donkey Sanctuary
4855 Righetti RoadSan Luis Obispo, California 93401
805 710-8445
info@ranchoburrodonkey.org