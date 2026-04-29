World Donkey Day Open House

Celebrate World Donkey Day at Rancho Burro. This global holiday honors the intelligence and resilience of donkeys, and our Open House offers a rare, behind-the-scenes look at how we provide a lifetime haven for these soulful animals.

Admission is free, but you must pre-register for a specific 30-minute guided tour to ensure a stress-free environment for our rescues. To keep everyone safe, all guests must be at least 8 years old and wearing closed-toed shoes.

Come discover why these animals are so extraordinary and witness firsthand the second chance at life your support makes possible!