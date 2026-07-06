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Atascadero Community Band Ensembles Concert

Atascadero Community Band Ensembles Concert

The Atascadero Community Band's summer finale is our immensely popular Ensembles Concert, featuring a number of small groups of musicians performing a variety of music.

This year will feature a saxes, trumpets and French horns, along with a clarinet choir and a bass clarinet duet! The ensembles will play a variety of entertaining music of all genres.

Bring your lawn chair and snacks and join the Central Coast community, supporting local musicians and community music.

Atascadero Lake Park Bandstand
Free
07:00 PM - 08:00 PM on Tue, 18 Aug 2026

Event Supported By

Atascadero Community Band
atascaderoband@gmail.com
https://atascaderoband.org
Atascadero Lake Park Bandstand
9305 Pismo Ave.
Atascadero, California 93422