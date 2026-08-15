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Tuesdays in the Park Concerts Finale

Tuesdays in the Park Concerts Finale

The Atascadero Community Band presents its 4th Annual Ensembles Concert to finish off their Tuesdays in the Park summer concert series. This event will feature 5 small groups of musicians, including a clarinet choir, a piano/saxophone duet, a guitar/horn/trombone trio, a saxophone quartet/quintet, and a surprise 5th group, all playing a variety of musical genres.

Atascadero Lake Park Bandstand
Free
07:00 PM - 08:00 PM on Tue, 18 Aug 2026

Event Supported By

Atascadero Community Band
atascaderoband@gmail.com
https://atascaderoband.org
Atascadero Lake Park Bandstand
9305 Pismo Ave.
Atascadero, California 93422