Laurence Juber’s Airfoil
Laurence Juber’s Airfoil
Join us in Morro Bay on Sunday, December 6 for an unforgettable evening with Laurence Juber’s Airfoil: The Rockin’ Side of Wings.
Grammy-winning guitarist Laurence Juber—former lead guitarist for Paul McCartney & Wings—returns with an all-star lineup of legendary musicians performing classic rock favorites you won’t want to miss.
Every ticket purchased help makes a difference. Proceeds from the concert and our Silent Guitar Auction directly support Infinite Music™, providing tuition-free music lessons, instruments, and one-on-one mentorship for young musicians throughout the Central Coast.
The Siren
$38-55
07:00 PM - 09:00 PM on Sun, 6 Dec 2026
Event Supported By
Infinite Music
805-225-1899
jim@infinitemusic.org
Artist Group Info
Laurence Juber
The Siren
900 Main StreetMorro Bay, California 93442